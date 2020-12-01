Жительница Великобритании соврала о смертельной болезни ради денег на свадьбу мечты, сообщает издание Mirror.
Оказалось, 29-летняя Тони Стенден придумала, что у нее последняя стадия рака. Для правдоподобности девушка даже подстриглась налысо и давала интервью, рассказывая о своем смертельном заболевании.
– Рак подобрался к моей голове, костям, он везде, – утверждала будущая невеста.
Друзья девушки собрали для возлюбленных восемь с половиной тысяч фунтов стерлингов. Вскоре свадьба состоялась, а после молодожены провели медовый месяц в Турции.
Однако через время пару все же разоблачили. Стенден призналась в мошенничестве, за это ей грозит тюрьма. Более того, суд может обязать девушку вернуть все деньги, полученные обманным путем .
Фото: pixabay.com
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Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы
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