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Невероятная история. Найденный в израильской пустыне орден ветерана войны из Беларуси вернули его дочери

При содействии ассоциации русскоязычных женщин Израиля белорусскому посольству в апреле был передан найденный в Израиле орден Отечественной войны II степени, принадлежавший ветерану из Могилевской области Ивану Сидоровичу Алешкевичу. А сегодня заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич передал награду младшей дочери бойца Галине Бородко. 


Накануне Дня Победы, одного из самых почитаемых праздников в семье Галины Ивановны, счастливое событие возвращения награды состоялось в Солигорском райисполкоме. В городе белорусских шахтеров младшая дочь ветерана проживает с 25 лет и трудится на ОАО «Беларуськалий». О том, как одна из самых дорогих наград отца, который в 18 лет был призван в ряды Красный Армии, а с началом партизанского движения воевал в бригаде Королева, оказалась в израильской пустыне Негев, она не знает, а вот о его владельце рассказывает с радостью:

– О своей партизанской жизни папа много рассказывал. О лишениях, опасных операциях и боях, «рельсовой войне», как встречали Победу. А для нас этот праздник особенный еще и потому, что на следующий день, 10 мая, мы праздновали папин день рождения. После войны он вернулся в родную деревню, где много лет работал на разных работах в местном хозяйстве.  Был мастером на все руки, заботливым мужем и отцом, его уважали односельчане, к нему всегда тянулась молодежь. Таким мы его запомнили. Когда родителей не стало, на семейном совете решили, что хранительницей многочисленных отцовских наград буду я. Орден, который мне сегодня вернули, последний раз держала в руках 25 лет назад. Его отдала на память брату, который жил в Ташкенте. Он тяжело болел, умер, а при каких обстоятельствах орден оказался в Израиле, не знаю. 


Награду Ивана Сидоровича еще в 2002 году нашел израильтянин Анатолий Кавалерчик, который оказался выходцем из Бобруйска. Орден нашел в израильской пустыне Негев в ходе армейских учений. Сначала внимания особо этой находке не придал, подумал, что ее потерял израильский солдат, который хранил орден как дедушкин талисман. Почти 20 лет находка пролежала в личной коллекции, пока однажды он вместе с детьми не обнаружил уникальный идентификационный номер. Семья решила во что бы то ни было найти владельца, подключив специалистов со всего мира. И эта затея увенчалась успехом.


Семьи Кавалерчик и Бородко подружились, продолжают общаться по интернету. Галина Ивановна рада, что таким образом приобрела еще и новых друзей в Израиле. Почти мистическим знаком считает она то, что ее все время влекло в эту страну, куда неоднократно путешествовала.

– Я очень благодарна всем людям, которые содействовали возвращению этой награды, – растрогалась она. – А еще горда, что живу в Беларуси, где особенно трепетно чтят память о великом подвиге народа, где из поколения в поколение передается историческая правда. Никто не забыт, ничто не забыто.


Заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич тоже считает эту историю невероятной:

– Никого она не оставила равнодушным. Есть человеческая судьба, а есть еще и судьба награды, которые иногда переплетаются самым невероятным образом. Обстоятельства, по которым орден оказался в израильской пустыне, вторичны, главное, что семейная реликвия вернулась. И с этим хочется поздравить ее владельцев.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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