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  2. Саевич: неважно, каким препаратом человек вакцинируется. Главное, что он получает защиту

Саевич: неважно, каким препаратом человек вакцинируется. Главное, что он получает защиту

Такую мысль высказала сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова Наталья Саевич. 


– По какой-то причине последние несколько месяцев белорусы стремятся привиться только китайской вакциной. Препараты сложно сравнить по эффективности. Китайская является инактивированной: то есть в организм попадает неживой вирус. Она, конечно, переносится легче. А «Спутник V» более активный, но на него организм дает немного другую реакцию. Возможна небольшая температура, слабость и сонливость. Нельзя точно определить, как организм отреагирует на какую-либо вакцину. Но неважно, каким препаратом человек вакцинируется. Главное, что он получает защиту, – сказала главный врач.

Она добавила, что сейчас в республике проходят исследования по вакцинированным пациентам. Анализируется то, заражаются ли они повторно, как переносят болезнь.


– В этом плане будет проведена еще достаточно серьезная работа, – добавила главврач. – Но и сейчас можно утверждать, что привитые люди гораздо легче переносят заболевание либо не заболевают вообще.

Наталья Саевич привела пример. Она рассказала, что к ним поступил 59-летний пациент с коронавирусом. У мужчины был избыточный вес, сахарный диабет и артериальная гипертензия, но он был вакцинирован.

– Так как у него есть сопутствующие патологии, иммунная система не дала полный ответ на вакцину. Но, если бы он не был привит, могу сказать однозначно, он бы находился в отделении реанимации, – рассказала она. 


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Фото: Михалевич Диана
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