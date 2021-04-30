Нетрезвый солигорчанин угнал автомобиль службы ритуальных услуг

О подробностях случившегося sb.by рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.В пятницу, 23 апреля, в местный райотдел сообщили о том, что с неохраняемой автомобильной стоянки был похищен фургон «Фольксваген», принадлежащий ритуальной службе.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на подозреваемого. Угонщиком оказался 41-летний безработный горожанин. Путь следования похищенного транспорта удалось установить при помощи записей с камер видеонаблюдения. Это позволило также идентифицировать личность фигуранта.– пояснили в отделе уголовного розыска.Также было отмечено, что подозреваемый часто привлекался для оказания помощи данной организации, хотя официально там никогда не работал.Мужчина задержан и водворен в ИВС, поездка обернулась для него возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК (угон). Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, уклонение от уплаты алиментов, а также отбывал наказание в виде исправительных работ и ограничения свободы.