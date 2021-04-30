23 апреля 41-летний житель Солигорска угнал катафалк, чтобы на нем отправиться в гости к своим знакомым дамам, проживающим в Гомельской области.
О подробностях случившегося sb.by рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.
В пятницу, 23 апреля, в местный райотдел сообщили о том, что с неохраняемой автомобильной стоянки был похищен фургон «Фольксваген», принадлежащий ритуальной службе.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители вышли на подозреваемого. Угонщиком оказался 41-летний безработный горожанин. Путь следования похищенного транспорта удалось установить при помощи записей с камер видеонаблюдения. Это позволило также идентифицировать личность фигуранта.
– Солигорчанин был задержан милиционерами в тот же день на границе Житковичского района. Позже правоохранители обнаружили и похищенный автомобиль: подозреваемый спрятал его в лесу при въезде в г. Микашевичи. Свой поступок житель Солигорска объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и фургон угнал для поездки с товарищем в гости, – пояснили в отделе уголовного розыска.
Также было отмечено, что подозреваемый часто привлекался для оказания помощи данной организации, хотя официально там никогда не работал.
Мужчина задержан и водворен в ИВС, поездка обернулась для него возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 214 УК (угон). Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, уклонение от уплаты алиментов, а также отбывал наказание в виде исправительных работ и ограничения свободы.
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Нетрезвый солигорчанин угнал автомобиль службы ритуальных услуг
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