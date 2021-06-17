Инцидент произошел в Курганской области, пишет Lenta.ru.
В областном суде сообщили, что пьяный мужчина не уследил за полуторагодовалым внуком – тот упал с качелей и потерял сознание. Чтобы скрыть это, курганец положил мальчика в печь и закрыл задвижку. «В результате указанных действий ребенок получил не совместимые с жизнью термические ожоги, от которых скончался», – уточнили в Курганском областном суде.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Фото: РИА Новости
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Нетрезвый россиянин сжег своего внука в печи
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