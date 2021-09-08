Нетрезвый мужчина разгромил здание лесничества в Солигорском районе

–прокомментировали sb.by в2 сентября 2021 года в отношении жителя Копыля было возбуждено уголовное дело. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 339 УК. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет.Известно, что ранее фигурант судим не был.В милиции напоминают: будучи в состоянии алкогольного опьянения, некоторые граждане начинают вести себя неадекватно и совершают хулиганские действия. Также правоохранители подчеркивают, что в случае с преступлениями или административными правонарушениями алкогольное опьянение всегда будет являться обстоятельством, отягощающим ответственность.Фото ГИОС Солигорского РОВД