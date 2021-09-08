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  2. Нетрезвый мужчина разгромил здание лесничества в Солигорском районе

Нетрезвый мужчина разгромил здание лесничества в Солигорском районе

В ночь с 27 на 28 августа 2021 года 57-летний житель Копыля устроил погром в здании лесничества. 
Спустя некоторое время хулигана задержали правоохранители. 


– Той ночью он проник в здание одного из районных лесничеств, разбил там окна и повредил мебель. По предварительной информации, причиненный ущерб организации превысил 7000 рублей. После задержания мужчина не смог объяснить, зачем приехал в те места и с какой целью совершил правонарушение, –прокомментировали sb.by в ГИОС Солигорского РОВД. 

2 сентября 2021 года в отношении жителя Копыля было  возбуждено уголовное дело. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 339 УК. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет.  

Известно, что ранее фигурант судим не был. 

В милиции напоминают: будучи в состоянии алкогольного опьянения, некоторые граждане начинают вести себя неадекватно и совершают хулиганские действия. Также правоохранители подчеркивают, что в случае с преступлениями или административными правонарушениями алкогольное опьянение всегда будет являться обстоятельством, отягощающим ответственность. 

Фото ГИОС Солигорского РОВД 
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