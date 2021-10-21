Нетрезвый минчанин угнал автомобиль такси

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По номеру 102 позвонил мужчина, который сообщил о том, что задержал пьяного водителя. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что за рулем авто был 22-летний безработный минчанин.– пояснили в ведомстве.Медосвидетельствование правонарушителя показало в его крови 2,27 промилле алкоголя. Мотив своего поступка он не пояснил.Известно, что парень никогда не имел водительских прав, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.В отношении минчанина было возбуждено уголовное дело за угон.Видео МВД