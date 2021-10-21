Нетрезвый минчанин угнал автомобиль такси

Подробности инцидента сообщают в Telegram-канале Министерства внутренних дел Беларуси.
По номеру 102 позвонил мужчина, который сообщил о том, что задержал пьяного водителя. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что за рулем авто был 22-летний безработный минчанин.
– Установлено, что парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать домой на такси. Водителя он предупредил, что наличных у него нет, но есть средства на карте. Юноша пообещал заправить машину в счет платы за поездку. Приехав на заправку, водитель вышел оплачивать бензин, опрометчиво оставив ключи от автомобиля в замке зажигания. В этот момент пассажир перелез на водительское сиденье и угнал транспортное средство. Но далеко отъехать не смог, так как проезжавший мимо неравнодушный гражданин заподозрил неладное и задержал минчанина, – пояснили в ведомстве.
Медосвидетельствование правонарушителя показало в его крови 2,27 промилле алкоголя. Мотив своего поступка он не пояснил.
Известно, что парень никогда не имел водительских прав, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
В отношении минчанина было возбуждено уголовное дело за угон.
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