Нетрезвый минчанин хотел остаться спать в больнице, но разбил там стекло и проснулся в милиции

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Той ночью в больницу поступил выпивший мужчина с порезанной рукой. Выяснилось, что он разбил стекло у себя дома.Медики оказали ему помощь и отпустили домой. Правда, нетрезвый посетитель отказывался уходить и утверждал, что ему негде ночевать. Постовой милиционер объяснил мужчине, как доехать домой, и вывел его из больницы. Буквально через 20 минут минчанин вернулся с урной для мусора в руках и разбил с ее помощью стекла входной группы центрального входа.Прибывшему наряду группы задержания Октябрьского отдела охраны мужчина объяснил, что хотел переночевать в больнице и разозлился, когда увидел запертые двери.Известно, что нарушителю 49 лет, он работает водителем и ранее судим не был. Его действиям будет дана правовая оценка. Ночевать он отправился в Октябрьское РУВД Минска.Видео Департамента охраны МВД