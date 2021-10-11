Нетрезвый лицеист повредил несколько авто на сельскохозяйственной ярмарке в Минске

В Минске несовершеннолетний юноша, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил хулиганство. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной милиции.
– Вчера в различных Telegram-каналах появилось видео, на котором неизвестный разбивал машины предметом, похожим на металлическую трубу. Инцидент произошел на столичной улице Есенина, где в выходные дни проходит сельскохозяйственная ярмарка. Парень разобрал торговую палатку и, оторвав от ее каркаса металлическую трубу, нанес множество ударов по припаркованным автомобилям. Нарушителя задержали очевидцы происшествия и передали оперативно прибывшим сотрудникам Департамента охраны, которые доставили его в Московское РУВД для дальнейшего разбирательства, – прокомментировали в ГУВД Мингорисполкома.
В результате хулиганских действий были повреждены 2 торговые палатки, холодильная витрина, 12 автомобилей. Сумма ущерба устанавливается.
Задержанным оказался 17-летний учащийся столичного профессионального лицея. Ранее к административной и уголовной ответственности минчанин не привлекался. Парень пояснил, что на такие действия его подтолкнуло влияние алкоголя.
По данному факту начата проверка.
Видео ГУВД Мингорисполкома