Нетрезвый лицеист повредил несколько авто на сельскохозяйственной ярмарке в Минске

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– прокомментировали в ГУВД Мингорисполкома.В результате хулиганских действий были повреждены 2 торговые палатки, холодильная витрина, 12 автомобилей. Сумма ущерба устанавливается.Задержанным оказался 17-летний учащийся столичного профессионального лицея. Ранее к административной и уголовной ответственности минчанин не привлекался. Парень пояснил, что на такие действия его подтолкнуло влияние алкоголя.По данному факту начата проверка.Видео ГУВД Мингорисполкома