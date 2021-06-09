Нетрезвый лидчанин убил своего знакомого и спрятал труп на балконе

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2 июня жители Лиды вместе выпивали спиртное по месту жительства 41-летнего мужчины. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяин квартиры нанес своему оппоненту множественные удары руками и ногами, от чего тот скончался на месте. Подозреваемый убрал труп в полиэтиленовый мешок и вынес на балкон.Подробности случившегося sb.by рассказал–прокомментировал представитель областного УВД.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство. Известно, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Также на него неоднократно составляли административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.Видео отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома