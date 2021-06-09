Трагедия случилась в областном центре 2 июня. Во время застолья знакомые поссорились: 41-летний лидчанин до смерти избил своего 43-летнего товарища.
2 июня жители Лиды вместе выпивали спиртное по месту жительства 41-летнего мужчины. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяин квартиры нанес своему оппоненту множественные удары руками и ногами, от чего тот скончался на месте. Подозреваемый убрал труп в полиэтиленовый мешок и вынес на балкон.
Подробности случившегося sb.by рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский:
– Близкие погибшего забеспокоились: его не было дома, на связь мужчина также не выходил. В субботу, 5 июня, они сообщили в Лидский РОВД о его исчезновении. Сыщики, эксперты ГКСЭ и следователи выяснили, что мужчина был убит. По подозрению в совершении преступления был задержан его знакомый-собутыльник. Тело оставалось на балконе 4 дня, –прокомментировал представитель областного УВД.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за убийство. Известно, что фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Также на него неоднократно составляли административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Видео отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома
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Нетрезвый лидчанин убил своего знакомого и спрятал труп на балконе
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