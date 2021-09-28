Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Нетрезвая жительница Верхнедвинского района напала на милиционеров

Нетрезвая жительница Верхнедвинского района напала на милиционеров

Инцидент произошел 31 августа. 


46-летняя сельчанка и ее сестра распивали спиртные напитки. Во время застолья женщина вызвала милицию и по приезде правоохранителей принялась оскорблять их. Сотрудники РОВД несколько раз сделали сельчанке и ее родственнице замечание и предупредили об их противоправном поведении. Женщина не успокоилась и накинулась на правоохранителей. 

В результате участковый получил удар рукой в лицо, а сотруднику ГАИ она испортила форменное обмундирование.

– На момент инцидента сельчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле). По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Известно, что неработающая женщина ранее уже была судима, – рассказала sb.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Надежда Суркова.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Денис МАЛЫШИЦ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы