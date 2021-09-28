Нетрезвая жительница Верхнедвинского района напала на милиционеров

Инцидент произошел 31 августа.
46-летняя сельчанка и ее сестра распивали спиртные напитки. Во время застолья женщина вызвала милицию и по приезде правоохранителей принялась оскорблять их. Сотрудники РОВД несколько раз сделали сельчанке и ее родственнице замечание и предупредили об их противоправном поведении. Женщина не успокоилась и накинулась на правоохранителей.
В результате участковый получил удар рукой в лицо, а сотруднику ГАИ она испортила форменное обмундирование.
– На момент инцидента сельчанка находилась в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле). По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Известно, что неработающая женщина ранее уже была судима, – рассказала sb.by официальный представитель УВД Витебского облисполкома Надежда Суркова.