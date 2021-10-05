Нетрезвая жительница Россон подожгла дом другой женщины из-за ревности

Вечером 30 сентября 2021 года 53-летняя жительница Россон в состоянии алкогольного опьянения возвращалась домой. На веранде дома своего мужа, с которым не проживает, увидела 45-летнюю женщину. В порыве ревности она направилась к дому соперницы, облила горючим окно и стол и подожгла жилище. Дом был двухквартирным. Во время поджога хозяйки квартиры не было дома. Соседи учуяли запах гари и вызвали сотрудников МЧС.Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. Огонь повредил имущество, сумма ущерба устанавливается.В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее она судима не была.Фото УСК по Витебской области