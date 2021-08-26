Нетрезвая минчанка на Lexus спровоцировала ДТП на ул. Орловской

Предварительно установлено, что 37-летняя женщина на Lexus направлялась от ул. Карастояновой в сторону ул. Червякова. Около 17:45, проезжая по ул. Орловской, она столкнулась с двигавшимся впереди Renault. Это произошло из-за того, что женщина не соблюдала безопасную дистанцию. От удара Renault отбросило на другую машину такой же же марки.На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции: они заподозрили, что виновница ДТП пьяна. Минчанку доставили на освидетельствование. В ее крови выявили 1,2 промилле алкоголя. Выяснилось, что нарушительница еще и не имела водительских прав и никогда их не получала. В отношении женщины составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за езду в нетрезвом виде.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома