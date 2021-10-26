Нетрезвая бесправница в Барановичах везла ребенка в поликлинику и въехала в остановку

Авария произошла сегодня утром в Барановичах. Нетрезвая местная жительница въехала в остановку общественного транспорта. Старший инспектор группы агитации и пропаганды УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова рассказала:

– Утром около 10:35 женщина 1986 года рождения двигалась на Жигулях по улице Профессиональной. В салоне авто на заднем пассажирском сиденье находился 3-летний ребенок, которого она (с ее слов) везла в поликлинику. Гражданка не справилась с управлением авто, выехала на тротуар и въехала в остановку общественного транспорта «Лицей строителей». Благо там никого не было. Установлено, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения – более 3 промилле алкоголя в выдыхаемых парах воздуха. Водительское удостоверение она тоже никогда не получала. Составлены административные материалы, автомобиль помещен на штрафстоянку.

В УГАИ УВД Брестского облисполкома напоминают, что с 1 марта ужесточены меры административного воздействия. Наличие алкоголя в выдыхаемых парах воздуха от 0,3 до 0,8 промилле – штраф до 100 базовых величин и лишение права управления на три года, свыше 0,8 промилле – штраф 200 базовых величин и лишение права на 5 лет.

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