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Netflix запускает мультсериал по игре Angry Birds

Стриминговый сервис планирует выпустить 40 эпизодов, сообщает Collider.

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить 40 эпизодов анимационного сериала "Angry Birds: Летнее безумие", где зрителей ждет "череда взрывных шалостей, невероятных розыгрышей и сумасшедших летних приключений".

Известно, что действие шоу развернется в летнем лагере. Каждая серия будет длиться около 11 минут, а премьера мультсериала состоится в 2021 году.

В центре сюжета окажутся персонажи Ред, Чак и Бомб, которые уже стали звездами большого кино после выхода полнометражных фильмов, а также появятся новые герои.

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