Netflix запускает мультсериал по игре Angry Birds

Стриминговый сервис планирует выпустить 40 эпизодов, сообщает Collider.

Angry Birds: Summer Madness is coming to Netflix in 2021!



The animated series stars Red, Bomb & Chuck as tween birds at summer camp squaring off with the obnoxious Pigs on the other side of the lake, who seem hell-bent on causing as much mayhem as possible! pic.twitter.com/UrmWAHbSJY — See What's Next (@seewhatsnext) March 25, 2020

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить 40 эпизодов анимационного сериала "Angry Birds: Летнее безумие", где зрителей ждет "череда взрывных шалостей, невероятных розыгрышей и сумасшедших летних приключений".



Известно, что действие шоу развернется в летнем лагере. Каждая серия будет длиться около 11 минут, а премьера мультсериала состоится в 2021 году.

В центре сюжета окажутся персонажи Ред, Чак и Бомб, которые уже стали звездами большого кино после выхода полнометражных фильмов, а также появятся новые герои.