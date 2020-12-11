Компания Netflix приобрела права на показ новой экранизации романа Эриха Марии Ремарка. Об этом сообщает Lenta.ru.
Режиссером кинокартины выступит Эдвард Бергер, а сценарий напишут Лесли Патерсон и бывший сотрудник Washington Post Иэн Стокелл. Главную роль исполнит Даниэль Брюль, известный по фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» и сериалу «Алиенист».
Бергер отметил, что они постараются создать антивоенный фильм, который по-настоящему затронет сердца аудитории.
По информации инсайдеров, съемки фильма стартуют в марте 2021 года. К слову, это не первый немецкий проект на счету у Netflix. Ранее они выпустили сериалы «Тьма» и «Неортодоксальная».
Напомним, что роман «На Западном фронте без перемен» вышел в 1929 году. Сюжет рассказывает о событиях Первой мировой войны, повествование ведется от лица молодого солдата Пауля Боймера.
Фото: pixabay.com
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Netflix выпустит экранизацию «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка
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