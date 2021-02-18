Стриминговая платформа Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам нашумевшей компьютерной игры Dota 2. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: pixabay.com
В своем официальном аккаунте в Twitter разработчики рассказали, что они рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota.
Дата премьеры назначена на 25 марта. Отмечается, что первые серии картины будут посвящены истории одного из многочисленных персонажей игры – это Драгон Найта.
Напомним, Dota 2 – командная компьютерная игра, разработанная компанией Valve. Игра является одной из основных киберспортивных дисциплин. Чемпионаты по Dota 2 с призовыми фондами в миллионы долларов неоднократно становились крупнейшими в истории киберспорта.
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Netflix выпустит аниме по игре Dota 2
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