Netflix выпустит аниме по игре Dota 2

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В своем официальном аккаунте в Twitter разработчики рассказали, что они рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota.Дата премьеры назначена на 25 марта. Отмечается, что первые серии картины будут посвящены истории одного из многочисленных персонажей игры – это Драгон Найта.Напомним, Dota 2 – командная компьютерная игра, разработанная компанией Valve. Игра является одной из основных киберспортивных дисциплин. Чемпионаты по Dota 2 с призовыми фондами в миллионы долларов неоднократно становились крупнейшими в истории киберспорта.