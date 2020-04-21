Netflix выпустил трейлер сериала «Голливуд» от автора «Американской истории ужасов»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Голливуд», который расскажет о тайной жизни «фабрики грез» 1940-х, когда в Калифорнию стремилась попасть талантливая молодежь из всех уголков не только США, но и мира.

Шоураннером проекта выступил автор популярных сериалов «Американская история ужасов» и «Лузеры» Райан Мёрфи.

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В мини-сериале снялись Даррен Крисс, Самара Уивинг, Роб Райнер, Мира Сорвино, Дэвид Коренсвет, Элизабет Шмидт и Джим Парсонс (тот самый Шелдон из «Теории большого взрыва»), который воплотит на экране известного голливудского агента Генри Уилсона.

Премьера «Голливуда» состоится на Netflix 1 мая.