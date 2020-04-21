Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.48
EUR: 2.69
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Netflix выпустил трейлер сериала «Голливуд» от автора «Американской истории ужасов»

Netflix выпустил трейлер сериала «Голливуд» от автора «Американской истории ужасов»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Голливуд», который расскажет о тайной жизни «фабрики грез» 1940-х, когда в Калифорнию стремилась попасть талантливая молодежь из всех уголков не только США, но и мира.

Шоураннером проекта выступил автор популярных сериалов «Американская история ужасов» и «Лузеры» Райан Мёрфи.

Подписаться

В мини-сериале снялись Даррен Крисс, Самара Уивинг, Роб Райнер, Мира Сорвино, Дэвид Коренсвет, Элизабет Шмидт и Джим Парсонс (тот самый Шелдон из «Теории большого взрыва»), который воплотит на экране известного голливудского агента Генри Уилсона.

Премьера «Голливуда» состоится на Netflix 1 мая.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
БРСМ назвал проект "Цветы Великой Победы" символом преемственности поколений
Выставка овощеводства в Шоугуане проходит в новом формате
Почти 600 пациентов с ранее выявленным инфицированием COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц в Беларуси
СМИ выяснили, что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
Netflix выпустил трейлер сериала «Голливуд» от автора «Американской истории ужасов»
В Минске пропала 17-летняя девушка из многодетной семьи
Пернатая история. Сотрудница минской милиции спасла сову, которая пострадала в драке с вороной
Капитан «Энергетика-БГУ» может продолжить карьеру в московском «Динамо»
Васильченко: в допобразовании почувствовали вкус к онлайну, но заменой живому общению он не станет
Белорусский Парламент ратифицирует соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией на весенней сессии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Саудовская Аравия готова к дополнительным мерам для стабилизации рынка нефти
Рогачук вручил ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Последствия пожаров в чернобыльской зоне сняли на видео
КГК: количество проверок снизилось в разы, мониторингов проведено почти наполовину больше
Томильчик: в год 75-летия Великой Победы особо значимы патриотические проекты
Перенесшая коронавирус медик: мы умнее этой болезни, и мы справимся
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали сидеть дома, за ними будут следить
В Беларуси урегулируют проблемные вопросы в сфере совместного домовладения
В Сербии мигранты попытались сбежать из приемных центров
Словакия ослабляет карантин со среды
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ