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Netflix выпустил трейлер нового фантастического боевика «Проект «Сила»

В главных ролях снялись актеры Джозеф Гордон-Левитт и Джейми Фокс.

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Действие нового фантастического боевика «Проект «Сила» от Netflix разворачивается в Новом Орлеане, где появляется странная пилюля, способная подарить суперспособности любому желающему.

Джейми Фокс сыграет бывшего военного, который постарается найти того, кто создает этот наркотик. Создатели экшена намекнули, что преступники похитят либо родственника Джейми, либо ценную вещь. А вот Гордон-Левитт будет детективом полиции, который занимается тем же расследованием. 

Премьера фильма состоится на Netflix 14 августа 2020 года.

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