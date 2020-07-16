Netflix выпустил трейлер боевика «Проект Power» с Джейми Фоксом и Джозефом Гордоном-Левиттом

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер боевика «Проект Power», главные роли в котором исполнили лауреат «Оскара» Джейми Фокс и двукратный номинант на «Золотой глобус» Джозеф Гордон-Левитт.

Действие фильма происходит в Новом Орлеане, где появляется волшебная капсула, наделяющая человека суперспособностями. Кто-то становится пуленепробиваемым, кто-то –невидимым или невероятно сильным. Однако не все так гладко – некоторые после принятия пилюли умирают, а на улицах города начинаются криминальные разборки. В итоге местный полицейский вместе с бывшим военным и девочкой, торговавшей наркотиками, затевают поиски создателей капсулы.

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В качестве режиссеров «Проекта Power» выступил тандем Генри Джуста и Эриеля Шульмана, снявших третью и четвертую части «Паранормального явления», а также картины «Вирус» и «Нерв». Сценарий написал Маттсон Томлин.

Премьера ленты на Netflix – 14 августа.