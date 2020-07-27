Netflix снимет приквел «Ведьмака»

Стрим-сервис Netflix объявил, что снимет шестисерийный приквел сериала «Ведьмак».

Действия в проекте, который получит название «Ведьмак: Кровавое происхождение», развернутся за 1200 лет до появления Геральта из Ривии. Мини-сериал расскажет о магическом катаклизме, известном как Сопряжение Сфер, в результате которого произошло смешение миров, а на территории Континента поселилось множество разных видов и рас — от эльфов и гномов до драконов и вампиров. Именно эта катастрофа привела к появлению первого охотника на монстров — ведьмака.

Разработку приквела поручили шоураннеру «Ведьмака» Лорену Шмидту Хиссрику и сценаристу сериала Деклану Де Барра.

Съемки второго сезона «Ведьмака» были приостановлены из-за пандемии коронавируса и должны возобновиться в Великобритании в середине августа. Выход новых серий ожидается в следующем году.