Американский стриминговый видеосервис Netflix начал работу над первым российским сериалом "Анна К" - современной интерпретацией романа Льва Толстого "Анна Каренина", сообщает РИА Новости.
Роль Анны сыграет российская актриса Светлана Ходченкова. Кто будет в числе ее коллег, пока неизвестно.
- Сюжет разворачивается в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи, - отмечается в сообщении.
Автор сценария - Роман Кантор, известный по сериалу "Эпидемия". Сериал "Анна К" будет доступен на платформе Netflix по всему миру.
Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге на русском языке, позже сериал будет дублирован на другие языки. Дату премьеры сообщат позже, о бюджете проекта в компании не рассказали.
Режиссерами сериала выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов из компании 1-2-3 Production. Федорович, Никишов и Кантор также значатся в числе продюсеров проекта наряду с Сергеем Корнихиным (студия "Друг Друга").
Фото: rg.ru
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Netflix снимет "Анну Каренину" в России с Ходченковой в главной роли
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