Netflix снимает сериал с Александром Петровым в главной роли

Кадр из фильма

Режиссером картины выступит Эдуард Оганесян, продюсерами – Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Вячеслав Муругов.Название проекта пока не раскрывается. Отмечается, что это будет психологическая драма, но не без юмора. По неподтвержденным данным, главный герой в исполнении Петрова оказывается в тюрьме, где ставит спектакли с заключенными.Новый проект будет вторым для Netflix после «Анны К», который полностью создаст российская команда.