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Netflix снимает сериал с Александром Петровым в главной роли

Известный российский актер Александр Петров сыграет в сериале по заказу компании Netflix. Об этом сообщает издание Super.ru

Кадр из фильма

Режиссером картины выступит Эдуард Оганесян, продюсерами – Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Вячеслав Муругов. 

Название проекта пока не раскрывается. Отмечается, что это будет психологическая драма, но не без юмора. По неподтвержденным данным, главный герой в исполнении Петрова оказывается в тюрьме, где ставит спектакли с заключенными.

Новый проект будет вторым для Netflix после «Анны К», который полностью создаст российская команда.
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