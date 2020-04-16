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Netflix представил трейлер сериала "Эдди"

Сериал будет состоять из восьми выпусков и поведает об известном джазовом пианисте Эллиоте Удо.

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Netflix показал трейлер музыкального мини-сериала "Эдди" от режиссера "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла, который снял два эпизода.

Над проектом также работал сценарист сериала "Молокососы" Джек Торн и постановщик сериала "Клиент всегда мертв" Алан Пол. Сериал будет состоять из восьми эпизодов и расскажет об известном джазовом пианисте Эллиоте Удо. События разворачиваются в современном Париже вокруг группы музыкантов ночного клуба.

По сюжету Удо — некогда популярный джазовый пианист из Нью-Йорка, который живет в столице Франции. Клуб Удо на грани банкротства, отношения с девушкой — солисткой группы — не складываются, и музыкант становится усталым от жизни затворником. Вернуться к жизни помогает внезапно объявившаяся пятнадцатилетняя дочка джазиста.

В фильме обещают много музыки — ее для картины написал шестикратный лауреат "Грэмми" Глен Баллард. В проекте снимались Андре Холланд, Лейла Бехти, Венсан Энен, Рэнди Кербер, Тахар Рахим, Амандла Стенберг.

Премьера сериала должна состоятся на Netflix 8 мая этого года.

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