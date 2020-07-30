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Netflix показал первые кадры приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры сериала «Сестра Рэтчед», приквела фильма «Пролетая над гнездом кукушки».

Новое шоу стрим-гиганта расскажет об эволюции Милдред Рэтчед — злобной медсестры из оригинальной картины, исполнительница роли которой Луиза Флетчер в 1976 году была удостоена «Оскара». Действие «Сестры Рэтчед» развиваются в 1947 году. Создатели покажут, как молодая девушка превратилась в хладнокровного монстра, который будет держать в страхе всех постояльцев психбольницы.



«Постепенно система здравоохранения становится ее частью, темные стороны характера выходят на передний план, и мы видим, что настоящими монстрами не рождаются, а становятся», — говорится в описании сериала.

Главную роль сыграет Сара Полсон — обладательница «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль в ««Американской истории преступлений». 45-летняя актриса также известна по фильмам «Чего хотят женщины», «12 лет рабства», «Секретное досье», сериалу «Отчаянные домохозяйки» и другим проектам. Кроме того, в актерский состав вошли Синтия Никсон, Джуди Дэвис, Шэрон Стоун и другие.

Шоураннером «Сестры Рэтчед» выступит Райан Мерфи. Премьера запланирована на 18 сентября.

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Фото: Netflix

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