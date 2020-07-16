Netflix опубликовал цифры просмотров своих самых популярных фильмов

В списке оказалось десять картин, среди которых "Птичий короб", "Ирландец" и "Платформа", сообщает Bloomberg.

Netflix обнародовал топ из десяти своих наиболее популярных оригинальных фильмов. Как подчеркнули представители сервиса, при составлении рейтинга учитывалось количество просмотров той или иной картины за первые четыре недели после ее выхода.

Топ-10 фильмов Netflix

"Тайлер Рейк: Операция по спасению" (99 млн просмотров)

"Птичий короб" (89 млн просмотров)

"Правосудие Спенсера" (85 млн просмотров)

"Призрачная шестерка" (83 млн просмотров)

"Загадочное убийство" (73 млн просмотров)

"Ирландец" (64,2 млн просмотров)

"Тройная граница" (63 млн просмотров)

"Не та девушка" (59 млн просмотров)

"Платформа" (56,2 млн просмотров)

"Идеальное свидание" (48 млн просмотров)