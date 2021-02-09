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Нет усталости! Три полезных продукта для заряда энергией

Многие привыкли избавляться от усталости такими бытовыми советами, как поспать, полежать или отдохнуть. Однако подобные методы не всегда работают, так как часто причиной утомляемости является недостаток определенных веществ в организме. Тогда на помощь приходят три продукта, о полезных свойствах которых в программе "Жить здорово" рассказали врачи.


– Важно понимать, что утомляемость всегда имеет субстрат, в котором нужно разобраться и найти причину усталости. Зачастую люди просто отодвигают на задний план серьезные болезни, – заявила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

По словам, врача-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса, в основе усталости лежит дефицит энергии и кислорода в клетках, чаще всего мозга.

– За перенос кислорода клеткам организма отвечают эритроциты. В них есть молекула, называемая гемоглобином, которая содержит в себе железо и присоединяет кислород, – добавил медик.

Врачи отметили, что если в процессе переноса кислорода что-то нарушено, человек будет чувствовать усталость.

Для того чтобы быстро избавиться от усталости, достаточно периодически употреблять три основных продукта. В них содержится железо, гемовое и негемовое, витамин В12. Без данных веществ, по словам врачей, невозможно строительство гемоглобина и эритроцитов.

Первым важным продуктом от усталости является утиная печень.

– Это рекордсмен по содержанию железа. Человеку требуется минимальное количество утиной печени, примерно 15 граммов, – сказал Андрей Продеус.

При этом Елена Малышева добавила, что суточная норма железо содержится примерно в 3 граммах продукта. Однако усваивается только 20 процентов, поэтому нужно съесть как минимум в пять раз больше утиной печени, то есть 15 граммов.

Вторую строчку среди продуктов от усталости занимает сушеный тимьян.

 Суточная норма содержится в шести с половиной граммах. Однако это растительное железо всасывается очень плохо  – в среднем пять процентов от того, что мы получим. При этом без витамина С и без солей усваиваться вовсе не будет, – обратил внимание специалист.

Третий продукт от утомляемости – баранья печень.

– Является рекордсменом по витамину В12. В сутки человеку нужно примерно 26 граммов, – подчеркнул Андрей Продеус.

Фото: pixabay.com
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