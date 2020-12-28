Авария произошла 27 декабря вечером в Пружанском районе на железнодорожном переезде Ткачи.
Несовершеннолетний парень, управляя автомобилем Mercedes, столкнулся с грузовым поездом.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 27 декабря около 17:18 16-летний житель Пружанского района за рулем авто проигнорировал запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и столкнулся с грузовым поездом. Благо и водитель, и пассажир авто не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения. Молодой человек был трезв, но не имел прав управления транспортным средством. Кстати, автомобиль принадлежит матери бесправника. По факту аварии проводится проверка. Напомним, что административная ответственность наступает с 16 лет.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Несовершеннолетний житель Пружанского района на автомобиле матери столкнулся с грузовым поездом
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