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  2. Несовершеннолетний житель Ляховичского района получил два года ограничения свободы за угон авто

Несовершеннолетний житель Ляховичского района получил два года ограничения свободы за угон авто

Суд Ляховичского района вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему парню по уголовному делу об угоне автомобиля, передает БЕЛТА.


По информации пресс-службы Брестского областного суда, на скамье подсудимых оказался местный житель 2005 года рождения. До этого случая парень не имел проблем с законом. Сейчас в вину подростку ставилось совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 214 (неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения (угон), повторно) УК.

Установлено, что 18 марта парень без разрешения собственника направился на транспортном средстве в Ляховичи. Через день, 20 марта, обвиняемый повторил поездку, но во время движения не справился с управлением и въехал в бордюрный камень.

Суд признал несовершеннолетнего угонщика виновным по предъявленной статье УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Фото: Павел БОГУШ
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