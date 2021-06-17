Несовершеннолетний житель Ляховичского района получил два года ограничения свободы за угон авто

По информации пресс-службы Брестского областного суда, на скамье подсудимых оказался местный житель 2005 года рождения. До этого случая парень не имел проблем с законом. Сейчас в вину подростку ставилось совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 214 (неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения (угон), повторно) УК.Установлено, что 18 марта парень без разрешения собственника направился на транспортном средстве в Ляховичи. Через день, 20 марта, обвиняемый повторил поездку, но во время движения не справился с управлением и въехал в бордюрный камень.Суд признал несовершеннолетнего угонщика виновным по предъявленной статье УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.