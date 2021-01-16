В Любанском районе несовершеннолетний избил мужчину до смерти из-за ревности: завершено расследование дела

Официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина рассказала, что 29 июля около 23:00 в агрогородке Сосны-2 Любанского района между 17-летним парнем и 30-летним местным произошла драка. Юноша нанес своему сопернику несколько ударов руками и ногами по различным частям тела. Через несколько дней потерпевший от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание.Причиной конфликта стал любовный треугольник. Молодой человек имел близкие отношения с женой погибшего. Он часто приезжал к женщине и во время отсутствия ее мужа даже жил с ней. Накануне трагедии парень также договорился встретиться с возлюбленной и вечером приехал к ней домой, но там его застал супруг.Проходивший мимо сосед заметил драку и сообщил об этом «виновнице торжества». Женщина, увидев избитого мужа, вызвала скорую помощь. Пострадавший был доставлен в учреждение здравоохранения.По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.