Несмотря на отмену визита команды партнерского обзора ENSREG, которая должна была начать работу на площадке БелАЭС уже сегодня, белорусская сторона нацелена на дальнейшее взаимодействие и конструктивное сотрудничество. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Минэнерго.
– На БелАЭС для работы экспертов 16–18 декабря были созданы все необходимые условия. Детально проработана программа, которая предусматривала посещение объектов БелАЭС, а также проведение необходимых консультаций с руководством и специалистами станции с участием Госатомнадзора. Подготовлены соответствующие материалы. Решены организационные вопросы с тем, чтобы создать комфортные условия для работы экспертной группы.
Фото: БЕЛТА
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Несмотря на отмену визита экспертов ENSREG, белорусская сторона нацелена на дальнейшее взаимодействие
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