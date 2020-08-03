Несколько участков дороги Минск – Калачи – Мядель временно перекроют

Вблизи деревень Комсомолец и Лесины пройдет следственный эксперимент, рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Движение на 22-м и 26-м километрах автодороги Р58 Минск – Калачи – Мядель вблизи деревень Комсомолец и Лесины будет закрыто в понедельник днем.

– 3 августа в период времени с 13:00 до 16:00 в связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств и механизма развития дорожно-транспортного происшествия, движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в обоих направлениях, – рассказала Екатерина Сильченко.

Она добавила, что ГАИ Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному факту и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.