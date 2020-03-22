Пять станций минского метро закрыты в воскресенье

Временное закрытие пяти станций от «Молодежной» до «Каменной Горки» связано с врезкой стрелочного перевода примыкания соединительной ветки между второй и третьей линиями, рассказали в Минском метрополитене.

- Движение электропоездов по Автозаводской линии метрополитена организовано вариантными графиками на участке станций «Могилевская» – «Фрунзенская» по I и II пути с оборотом по станциям «Могилевская», «Фрунзенская», - отметили в Минском метрополитене.

На время закрытия станций метро пассажиры могут воспользоваться компенсационными маршрутами наземного общественного транспорта. Строительные работы должны завершится рано утром в понедельник.