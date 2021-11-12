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Несколько сообществ в Telegram и соцсетях признаны экстремистскими в Беларуси

Об этом сообщает Генпрокуратура.

Фото: pixabay.com

По заявлению прокуратуры Центрального района Минска экстремистскими материалами теперь является информационная продукция Telegram-канала "Бел Ультра Радикалы БУР Кiлеры Карнiкi Каты Кiднэпiнг" и Telegram-чата " Чат.СсылокНеЖать.МодераНет. УкусиОппонента. УбейЕгоКлавой".

По заявлениям прокуратуры Вилейского района экстремистскими материалами признана информационная продукция страниц интернет-сообщества "Навiны Вiлейкi" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
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