Совет Министров определил позицию представителей государства в органах управления нескольких сельхозорганизаций. Это предусмотрено постановлением от 19 февраля 2021 года № 98, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Так, представители государства в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» будут выступать за освобождение ЗАО «АСБ-Агро Новатор», коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Экспериментальная база «Тулово», ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», сельскохозяйственных УП «Липовцы» и «Лавжанское» от имущественных обязательств по погашению задолженности по кредитным договорам.
В общей сложности будут прощены долги на 17,857 миллиона рублей, в том числе 12,579 миллиона – основного долга, 3,323 миллиона рублей процентов, 1,939 миллиона рублей пеней и 15,318 тысячи – нотариального штрафа.
Фото: архив БЕЛТА
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Несколько сельскохозяйственных предприятий будут освобождены от погашения задолженности по кредитам
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