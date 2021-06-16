Несколько человек попали в больницу из-за парашютиста на матче футбольного Евро Франция – Германия

Инцидент случился перед стартом игры в Мюнхене. На парашюте был нанесен лозунг против загрязнения окружающей среды., – говорится в сообщении УЕФА.Также УЕФА подчеркнул, что Союз европейских футбольных ассоциаций и его партнеры полностью привержены обеспечению устойчивого развития турнира. Для этого было реализовано множество инициатив по компенсации выбросов углерода., – отмечается в релизе.Что касается, собственно, результата поединка, французы отпраздновали победу с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 20-й минуте в собственные ворота отправил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который стал автором первого автогола бундестим на чемпионатах Европы. Сборная Германии впервые в истории проиграла в первом матче группового этапа ЧЕ.Матчем между французами и немцами завершился первый тур предварительной стадии. И уже сегодня тремя встречами начнется второй. Состоятся игры Финляндия – Россия (начало в 16:00), Турция – Уэльс (19:00) и Италия – Швейцария (22:00).