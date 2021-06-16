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  2. Несколько человек попали в больницу из-за парашютиста на матче футбольного Евро Франция – Германия

Несколько человек попали в больницу из-за парашютиста на матче футбольного Евро Франция – Германия

Несколько человек получили травмы и попали в больницу в результате посадки парашютиста на поле перед игрой групповой стадии чемпионата Европы по футболу между командами Франции и Германии, проинформировали в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.


Инцидент случился перед стартом игры в Мюнхене. На парашюте был нанесен лозунг против загрязнения окружающей среды.

«В результате этого акта, который мог иметь серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько человек получили травмы, они сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры», – говорится в сообщении УЕФА.

Также УЕФА подчеркнул, что Союз европейских футбольных ассоциаций и его партнеры полностью привержены обеспечению устойчивого развития турнира. Для этого было реализовано множество инициатив по компенсации выбросов углерода. «К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча, но несколько человек получили травмы», – отмечается в релизе.

Что касается, собственно, результата поединка, французы отпраздновали победу с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 20-й минуте в собственные ворота отправил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который стал автором первого автогола бундестим на чемпионатах Европы. Сборная Германии впервые в истории проиграла в первом матче группового этапа ЧЕ.

Матчем между французами и немцами завершился первый тур предварительной стадии. И уже сегодня тремя встречами начнется второй. Состоятся игры Финляндия – Россия (начало в 16:00), Турция – Уэльс (19:00) и Италия – Швейцария (22:00).
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Фото: РЕЙТЕР
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