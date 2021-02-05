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  2. Неправильные очки, рассеянный склероз и синдром Туретта: невролог рассказала о причинах нервного тика

Неправильные очки, рассеянный склероз и синдром Туретта: невролог рассказала о причинах нервного тика

С самопроизвольным подергиванием глаза или брови так или иначе сталкивался каждый. В медицине данное явление называют нервными тиками и уверяют, что возникнуть они могут даже у здоровых людей. О главных причинах проблемы в программе "О самом главном" рассказала врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Ирина Смоленцева.


Первая причина нервного тика – синдром Туретта. По словам медика, чаще всего встречается у молодых людей.

– Дебют обычно в три года, когда проблема характеризуется не только тикозным гиперкинезом мышц лица, но и гинерализованным тиком с локализациями. В пубертатном возрасте этот симптом может регрессировать либо остаться в виде хронических тиков в локализации уже во взрослом периоде, – добавила Ирина Смоленцева.

Вместе с тем специалист добавила, что синдром Туретта является наследственным заболеванием, которое чаще всего передается от отца к сыну.

Еще одной причиной нервного тика могут являться неправильно подобранные очки. Дело в том, что из-за этого человек начинает больше щуриться, в результате чего возникает нервный тик.

Рассеянный склероз также может быть причиной названной проблемы. Однако врач отметила, что заболевание проявляется только у людей до 50 лет.

Если у человека наблюдается нервный тик, ему стоит незамедлительно проверить головной мозг, так как еще одной причиной подергивания мышц лица является опухоль в данной области.

 Компрессия лицевого нерва либо стволовых структур тоже в какой-то степени может влиять на ядро лицевого нерва и приводить к спазму или тику, – отметила Ирина Смоленцева.

По словам невролога, самой частой причиной подергивания мышц является спазм лицевого нерва.

– Более частая причина, которая может привести к сокращению мышцы от угла глаза до угла рта. Это невротический конфликт, когда сосуд с возрастом сдавливает лицевой нерв, из-за чего возникают патологические импульсы, приводящие к сокращению мышц, – резюмировала врач.

Фото: pixabay.com
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