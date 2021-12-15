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  2. Необычные гости в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для детей беженцев

Необычные гости в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для детей беженцев

Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для детей беженцев, вручив им сладкие подарки. Акцию организовали белорусские общественные организации.








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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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