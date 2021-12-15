Главная Необычные гости в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для детей беженцев Опубликовано: 15.12.2021 14:04:00 955 Необычные гости в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для детей беженцев Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для детей беженцев, вручив им сладкие подарки. Акцию организовали белорусские общественные организации. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы дед мороз Светлана ИСАЕНОК Написать автору Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи