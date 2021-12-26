Необычной историей спасения ребенка в мороз поделилась лучший розыскник страны

- рассказала Наталья Аврамчик. -Также год особенно запомнился Наталье случаем: в нашу страну вернулся без вести пропавший, который 20 лет не выходил на связь с родственниками. При встрече от радости плакали все.Именно первого января люди активнее приходят с заявлениями о пропаже в милицию, заметила сотрудница милиции. Теряют в новогоднюю ночь шапки, телефоны, сумки. Иногда решают заявить о пропаже давно не подающего вестей родственника.Фото из архива Натальи Аврамчик