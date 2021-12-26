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  2. Необычной историей спасения ребенка в мороз поделилась лучший розыскник страны

Необычной историей спасения ребенка в мороз поделилась лучший розыскник страны

Победителем смотра-конкурса среди сотрудников уголовного розыска МВД в этом году стала майор милиции Наталья Аврамчик из Бобруйска. Уроженка деревни Панкратовичи рассказала о недавнем случае спасения мальчика и поделилась наблюдениями, что чаще всего теряют в новогоднюю ночь.

- В милиции я уже восьмой год, моя специализация – поиск без вести пропавших, - рассказала Наталья Аврамчик. - На днях произошел случай настоящего предрождественского чуда.  Двенадцатилетний мальчик в Бобруйске отвел младшую сестру в сад, а сам не появился в школе. Родители забили тревогу, ведь на улице мороз! В итоге мой коллега нашел его во дворе частного дома у бабушки, внутрь зайти ребенок боялся. Оказалось, обиделся на родителей. Хоть и сильно замерз, но все закончилось хорошо. С началом каникул нужно особенно внимательно следить за детьми!

Также год особенно запомнился Наталье случаем: в нашу страну вернулся без вести пропавший, который 20 лет не выходил на связь с родственниками. При встрече от радости плакали все. 

Именно первого января люди активнее приходят с заявлениями о пропаже в милицию, заметила сотрудница милиции. Теряют в новогоднюю ночь шапки, телефоны, сумки. Иногда решают заявить о пропаже давно не подающего вестей родственника. 

Фото из архива Натальи Аврамчик
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