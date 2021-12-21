Необдуманные траты и возвращение возлюбленных: астролог рассказал, чего ждать от ретроградной Венеры

, – порекомендовала специалист.Она также добавила, что в период ретроградной Венеры о себе могут напомнить бывшие возлюбленные и деловые партнеры. Также стоит ждать крупных финансовых трат.– сказала астролог.Катерина Либра отмечает, что ретроградная Венера будет бодро возвращать в вашу жизнь бывших возлюбленных или поклонников. Но это необходимо не для того, чтобы возобновить старые привязанности и пересмотреть роман, а чтобы окончательно разобраться со старыми недоразумениями, проблемами и, возможно, перед кем-то извиниться.