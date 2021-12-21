Необдуманные траты и возвращение возлюбленных: астролог рассказал, чего ждать от ретроградной Венеры

Астролог Катерина Либра рассказала, что несет период ретроградной Венеры и как его пережить.
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– 19 декабря Венера начала свое ретродвижение. С 19 декабря по 29 января она будет двигаться по Козерогу. Все, что будет происходить в этот период (особенно до 28 декабря), даст отголоски в начале марта. Этот период благоприятен для постановки целей и задач, карьерного роста, формирования убеждений и ценностей, а также крупных покупок, которые давно планировали. Займитесь уборкой и разбором старых вещей, – порекомендовала специалист.
Она также добавила, что в период ретроградной Венеры о себе могут напомнить бывшие возлюбленные и деловые партнеры. Также стоит ждать крупных финансовых трат.
– А вот от экспериментов со сменой стиля лучше отказаться. Любые из них будут неудачны. Манипуляции с внешностью, бьюти-процедуры могут также разочаровать вас результатом. Кроме того, в период ретроградной Венеры стоит удержаться от кредитов и не давать в долг, – сказала астролог.
Катерина Либра отмечает, что ретроградная Венера будет бодро возвращать в вашу жизнь бывших возлюбленных или поклонников. Но это необходимо не для того, чтобы возобновить старые привязанности и пересмотреть роман, а чтобы окончательно разобраться со старыми недоразумениями, проблемами и, возможно, перед кем-то извиниться.