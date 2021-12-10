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  2. Немецкий политолог: за санкциями в отношении Беларуси стоят люди, которые даже не знают, где она находится

Немецкий политолог: за санкциями в отношении Беларуси стоят люди, которые даже не знают, где она находится

Такое мнение выразил главный редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский в эфире телеканала «Беларусь 1».

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– Давайте не будем считать тех, кто стоит за санкциями, особо высокоинтеллектуальными, грамотными и далеко смотрящими людьми. Зачастую это самые обыкновенные чиновники, которые готовят какие-то планы и кладут их на стол политических деятелей без дальнейшего серьезного анализа. Для меня в этом ничего удивительного нет. Если их попросить показать, где находится Беларусь на карте и как она связана с Европой, 9 из 10 западных депутатов из парламентов разных стран не смогут этого сделать. Причина проста: они неграмотны в этом направлении, – уверен политолог. 

Александр Сосновский отметил значимость политики, которой придерживается Президент Беларуси: 

– Важно, когда занимается выжидательная позиция и на такие действия сразу ответ не дается. Есть такое понятие «отложенное наказание», когда кто-то предпринял негативные меры против государства, а другая сторона на это не отвечает. В результате начинаются волнения, потому что те, кто пытался сделать хуже, не понимают, почему нет никакой реакции. Проходит время, и они уже впадают в состояние психологического ступора и неспокойствия. Я думаю, что лидеры Союзного государства хорошо владеют методом «отложенного наказания».
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