Немецкий политолог: за санкциями в отношении Беларуси стоят люди, которые даже не знают, где она находится

Такое мнение выразил главный редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Давайте не будем считать тех, кто стоит за санкциями, особо высокоинтеллектуальными, грамотными и далеко смотрящими людьми. Зачастую это самые обыкновенные чиновники, которые готовят какие-то планы и кладут их на стол политических деятелей без дальнейшего серьезного анализа. Для меня в этом ничего удивительного нет. Если их попросить показать, где находится Беларусь на карте и как она связана с Европой, 9 из 10 западных депутатов из парламентов разных стран не смогут этого сделать. Причина проста: они неграмотны в этом направлении, – уверен политолог.
Александр Сосновский отметил значимость политики, которой придерживается Президент Беларуси:
– Важно, когда занимается выжидательная позиция и на такие действия сразу ответ не дается. Есть такое понятие «отложенное наказание», когда кто-то предпринял негативные меры против государства, а другая сторона на это не отвечает. В результате начинаются волнения, потому что те, кто пытался сделать хуже, не понимают, почему нет никакой реакции. Проходит время, и они уже впадают в состояние психологического ступора и неспокойствия. Я думаю, что лидеры Союзного государства хорошо владеют методом «отложенного наказания».