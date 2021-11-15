Немецкий политолог: в Германии готовы пойти беженцам навстречу, но в ЕС по этому поводу нет общего мнения

Такими мыслями в эфире телеканала «Россия 1» поделился немецкий политолог Александр Рар.
– В принципе премьер-министр Мюнхена предложил беженцам забрать их в Баварию. Я думаю, в Германии действительно ситуация немного меняется. Я вам объективно хочу сказать: люди и политики готовы пойти беженцам навстречу и какую-то часть по гуманитарным соображениям вывести из этой приграничной зоны в Германию и ЕС. Проблема в том, что в ЕС по этому поводу нет общего мнения. Как мы видим, и Польша, и Великобритания, наоборот, наращивают конфликт, – считает политолог.