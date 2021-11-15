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  2. Немецкий политолог: в Германии готовы пойти беженцам навстречу, но в ЕС по этому поводу нет общего мнения

Немецкий политолог: в Германии готовы пойти беженцам навстречу, но в ЕС по этому поводу нет общего мнения

Такими мыслями в эфире телеканала «Россия 1» поделился немецкий политолог Александр Рар


– В принципе премьер-министр Мюнхена предложил беженцам забрать их в Баварию. Я думаю, в Германии действительно ситуация немного меняется. Я вам объективно хочу сказать: люди и политики готовы пойти беженцам навстречу и какую-то часть по гуманитарным соображениям вывести из этой приграничной зоны в Германию и ЕС. Проблема в том, что в ЕС по этому поводу нет общего мнения. Как мы видим, и Польша, и Великобритания, наоборот, наращивают конфликт, – считает политолог. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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