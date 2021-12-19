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  2. Немецкий минздрав исключил введение карантина в Германии на Рождество

Немецкий минздрав исключил введение карантина в Германии на Рождество

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах исключил введение в стране карантина на Рождество из-за омикрон-штамма коронавируса, передает ТАСС.


Отвечая на соответствующий вопрос, глава немецкого минздрава сказал: «Нет, локдауна, как в Нидерландах, перед Рождеством - такого у нас здесь не будет». Однако он отметил, что пятая волна пандемии неизбежна из-за нового варианта COVID-19 и подчеркнул важность вакцинации.

Напомним, что в Нидерландах ввели жесткий карантин из-за омикрон-штамма коронавируса. С воскресенья в стране продолжают работать только аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения (например, автошколы). Меры введены до 14 января 2022 года, но могут быть продлены.

Фото: pixabay.com
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