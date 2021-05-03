Правительство Германии приняло проект распоряжения об облегчении карантина для привитых от COVID-19 и перенесших инфекцию, передает ТАСС.
Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, «правительство ФРГ передало проект распоряжения представителям бундестага и федеральных земель. Если он будет там одобрен, то бундестаг и бундесрат могут принять по нему решение на текущей неделе».
Газета Bild отметила, что документ разрешает привитым от коронавируса и переболевшим им людям беспрепятственно встречаться друг с другом. Также им не нужно будет предоставлять результаты теста на COVID-19 при посещении заведений и магазинов и не придется уходить в карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения.
Уточняется, что закон может вступить в силу в ближайшие выходные, если у законодателей не возникнет возражений.
На данный момент в Германии действует карантин. Жителям ФРГ требуется предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении большинства непродовольственных магазинов, парикмахерских, музеев, зоопарков и ботанических садов.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
631
Немецкий кабмин одобрил облегчение карантина для привитых от коронавируса и переболевших им
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter