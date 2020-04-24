«Неман» разгромил «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

В Гродно прошел очередной матч шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Неман» уверенно обыграл минский «Энергетик-БГУ» — 3:0.





«Студенты», которые здорово начали сезон и после трех туров сенсационно шли в лидерах Высшей лиги, продолжают хандрить. Сегодня столичная команда потерпела третье поражение кряду, причем во всех трех встречах не сумев взломать оборону соперника. При этом, справедливости ради, «Энергетик» не выглядит совсем безнадежно и регулярно создает опасные моменты у чужих ворот. Не стала исключением и сегодняшняя игра. В первом тайме зрители наблюдали абсолютно равную борьбу, а уже на 16-й минуте гости вполне могли выйти вперед, но после прострела Алексея Носко мяч угодил в штангу.

Однако судьба противостояния решилась во второй половине встречи, в которой более опытные хозяева смотрелись увереннее и действовали конструктивнее. Сперва отличился главный бомбардир «Немана» Гегам Кадимян, который выскочил на рандеву с Денисом Садовским и перебросил голкипера. Для армянского хавбека, к слову, это третье взятие ворот в этом чемпионате, что позволило ему подняться на вторую строку в списке бомбардиров, которую он делит с полузащитником «студентов» Жасуром Яхшибоевым.

Затем дубль оформил Павел Забелин, который сначала оказался первым на подборе и вонзил мяч в сетку, а потом головой замкнул классный навес Евгения Лешко.

«Неман» — «Энергетик-БГУ» — 3:0 (Кадимян, 66, Забелин, 72, 82).

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Ранее сегодня в стартовом матче тура минское «Динамо» обыграло на выезде «Смолевичи» (3:1) благодаря дублю Евгения Шикавки, который вырвался в лидеры снайперской гонки с четырьмя мячами.

На завтра запланированы три встречи: «Славия» — «Минск» (15.00), «Городея» — БАТЭ (17.00), «Динамо-Брест» — «Шахтер» (19.00).