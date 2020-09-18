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  2. «Неман» обыграл «Минск» в чемпионате Беларуси по футболу

«Неман» обыграл «Минск» в чемпионате Беларуси по футболу

В Гродно завершился очередной матч 24-й тура футбольного чемпионата страны. Местный «Неман», продолжающий борьбу за медали, сломил сопротивление «Минска» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первой половине поединка.


После 12 матчей подряд без поражений (девять побед, две ничьи) «Неман» во второй половине августа два раза кряду проиграл. Но, как показывает время, те неудачи в матчах с БАТЭ (0:2) и «Минском» (3:4) отнюдь не были предвестниками кризиса. В прошлом туре гродненцы взяли верх над также претендующим на самые высокие места «Рухом» (3:2). А сегодня победили и набравший неплохую форму в последнее время «Минск», тем самым поквитавшись с ним за поражение в перенесенной игре девятого тура.

По сути, «Неман» сделал результат в первом тайме. На 22-й минуте классный навес Артура Слабашевича замкнул Зоран Марушич. А на 38-й отличился еще один легионер дружины из Гродно Гегам Кадимян, положивший мяч в угол ворот мягким ударом метров с двадцати. Нельзя не отметить великолепную готовность Марушича, который в трех последних играх своей команды отличился четыре раза.

«Минск», разумеется, предпринимал попытки отыграться. Но в целом «Неман» контролировал ход матча и довел его до заслуженной победы, благодаря которой укрепился на третьем месте в таблице и сократил отставание от «Шахтера» и БАТЭ до двух баллов. Они свои встречи этого тура, впрочем, еще не провели. 






В первой игре тура, состоявшейся сегодня несколько ранее, «Рух» разгромил в гостях «Смолевичи» с теннисным счетом 6:0

Завтра состоятся матчи «Витебск» – «Белшина», «Динамо» (Брест) – РЦОР-БГУ и «Городея» – «Торпедо-БелАЗ». А на послезавтра запланированы встречи «Ислочь» – «Динамо» (Минск), «Слуцк» – БАТЭ и «Славия» – «Шахтер». 

Турнирная таблица сейчас имеет такой вид: 1. «Шахтер» – 46 очков (23 матча). 2. БАТЭ – 46 (23). 3. «Неман» – 44 (24). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 38 (23). 5. «Ислочь» – 38 (23). 6. «Рух» – 36 (24). 7. РЦОР-БГУ – 34 (22). 8. «Динамо» (Минск) – 33 (22). 9. «Динамо» (Брест) – 32 (21). 10. «Витебск» – 30 (23). 11. «Минск» – 25 (22). 12. «Славия» – 24 (21). 13. «Слуцк» – 21 (21). 14. «Городея» – 20 (23). 15. «Белшина» – 19 (23). 16. «Смолевичи» – 14 (22).

Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер»), имеющий 13 голов. Ближайшим преследователем нападающего из Узбекистана является Максим Скавыш (БАТЭ), на счету которого 11 забитых мячей.




Фото: vk.com/minsk1954
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