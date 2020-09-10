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  2. Некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ освободят от НДС с 1 января 2021 года

Некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ освободят от НДС с 1 января 2021 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 342, которым корректируется Указ № 138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость" от 26 марта 2007 года. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Главы государства.


В соответствии с документом с 1 января 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождаются некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ. К ним относятся работы по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов, выполняемые за счет бюджетных средств, а также ряд услуг, а именно: по осуществлению функций государственного заказчика в сфере ЖКХ, по учету, начислению и взысканию задолженности по плате за ЖКУ и услуги контакт-центров 115.

Предусмотренные указом меры направлены на сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ и сокращение расходов на содержание объектов благоустройства населенных пунктов.

Фото: архив БЕЛТА
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