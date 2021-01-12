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Некоторые птицы-мигранты из Беловежской пущи отказались улетать на юг

В Беловежской пуще в эти дни можно встретить немало птиц, которые с наступлением холодов не улетели на зимовку в теплые края.


– В научный отдел то и дело приходят сообщения о нестандартных для данного времени года встречах с пернатыми, – проинформировали в Национальном парке «Беловежская пуща». – Если млекопитающим на зиму никуда «уходить» не нужно (разве что в спячку, и то далеко не всем), то для многих представителей орнитофауны отсутствие снежного покрова и преобладающие положительные температуры позволили пересмотреть свои планы по отлету в теплые края.

По данным специалистов, сообщения в основном свидетельствуют о присутствии лебедей-шипунов, лебедей-кликунов, крякв и гоголей. Реже встречаются другие представители утиных. На ряде водных объектов отмечаются серые и большие белые цапли.

– Как и в прошлом году, поступают многочисленные сведения о наличии гусей и серых журавлей, – отметили в нацпарке. – Например, в конце декабря одинокий серый журавль отмечен вблизи агрогородка Каменюки, еще одна птица наблюдалась возле урочища Чемеровщина. 10 января четыре птицы, издавая громкие трубные крики, в компании двух лебедей-кликунов кормились на кукурузной стерне у деревни Новицковичи. А возле урочища Злятино зарегистрировано сразу пятнадцать серых журавлей.

В научном отделе добавили, что весь прошедший зимний месяц в месте слияния рек Правая Лесная и Левая Лесная – в 0,8 км к востоку от деревни Угляны Каменецкого района – держались отдельные небольшие группы серых гусей. Кроме того, все пущанские реки свободны ото льда, поэтому на многих из них остались рыбачить зимородки. В этом сезоне встреч с этими птицами стало на порядок больше.

– Вышеперечисленные регистрации не являются чем-то феноменальным, а лишь подтверждают, что в последние годы растет численность зимующих птиц на западе Беларуси и на востоке соседней Польши, – констатировали специалисты. – Скоро узнаем, как дальше сложится зима и как на нее отреагируют птицы. А пока все перечисленные встречи с птицами-мигрантами можно с уверенностью отнести к фактам их зимовки на территории Беловежской пущи и ее окрестностей.

Орнитофауна Беловежской пущи исключительно богата и разнообразна. Здесь обитает более 250 видов птиц из 310, отмеченных для всей территории Беларуси. Это больше, чем в любом другом национальном парке нашей страны или Польши. Гнездятся из них 186 видов. Благодаря хорошо сохранившимся биотопам в пуще встречаются 64 вида птиц, внесенных в последнее издание Красной книги Республики Беларусь. 

Фото: БЕЛТА
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