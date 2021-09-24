Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 октября

Подробности приводит БЕЛТА.
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Гродненская табачная фабрика «Неман» на 10 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет Pall Mall и Vogue, на 4–10 копеек – на Kent, на 9–15 копеек – на Rothmans. На 10 копеек также подорожают Vogue, Dunhill, Pall Mall Nano Blue, которые ввозит «Беларусьторг», а еще – некоторые виды сигарет Monte Carlo и Sobranie.
По данным Министерства по налогам и сборам, «Табак-инвест» поднимает на 5 копеек цены на LD Compact Lounge и сигареты Richmond, на 4–10 копеек – на Camel и Winston. На 15 копеек подорожают Rothmans Mix 3 in 1.
Уточняется, что «Интер Тобакко» поднимать цены не будет.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
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