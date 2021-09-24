Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 октября

Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 октября

Подробности приводит БЕЛТА.

Фото носит иллюстративный характер

Гродненская табачная фабрика «Неман» на 10 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет Pall Mall и Vogue, на 4–10 копеек – на Kent, на 9–15 копеек – на Rothmans. На 10 копеек также подорожают Vogue, Dunhill, Pall Mall Nano Blue, которые ввозит «Беларусьторг», а еще – некоторые виды сигарет Monte Carlo и Sobranie.

По данным Министерства по налогам и сборам, «Табак-инвест» поднимает на 5 копеек цены на LD Compact Lounge и сигареты Richmond, на 4–10 копеек – на Camel и Winston. На 15 копеек подорожают Rothmans Mix 3 in 1.

Уточняется, что «Интер Тобакко» поднимать цены не будет.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы