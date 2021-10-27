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Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября

Стоимость отдельных марок сигарет изменится с 1 ноября, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство по налогам и сборам.

Архивное фото

Гродненская табачная фабрика "Неман" на 5–10 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет Pall Mall и Kent, на 10 копеек – на определенные виды Vogue, на 10–15 копеек – на отдельные варианты Rothmans.

Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 10 копеек дороже будут стоить Vogue, Dunhill, Pall Mall Nano Blue, на 95 копеек – Kent Navy Blue, Kent Silver. Некоторые виды Pall Mall теперь подорожают на 46–65 копеек.

Цены на сигареты от "Табак-инвест" и "Интер Тобакко" останутся прежними. 

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на свою продукцию.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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